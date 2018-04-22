السعودية تعترض صاروخاً حوثياً على نجران

نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة 4:24 دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية بمحافظه صعدة باتجاه مدينة نجران بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ..مشيرا الى انه نتج عن اعتراض الصاروخ تناثر شظاياه على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن سعودي دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات .

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ..مشددا على ان إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني .

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت في الساعة 2:28 من ظهر اليوم صاروخا باليستيا كان متجها للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار .