السعودية نحو تقنين استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الترفيه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأحد أن المملكة باتت في المراحل الأخيرة من تنظيم استخدام الطائرات المسيرة لأغراض ترفيهية بعدما استدعى تحليق إحداها فوق حي سكني تدخلا أمنيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قوله إن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد (الدرون) في مراحله النهائية.

وأضاف أنه إلى حين صدور القواعد التنظيمية الجديدة، سيتعين على هواة استخدام هذه الطائرات "الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه".

يأتي البيان بعد يوم من إعلان المملكة اسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت فوق حي في الرياض.

ومنعت هيئة الطيران المدني السعودية في 2015 استخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد "من كافة الأنواع والأحجام" دون الحصول على تصاريح مسبقة.