البحرين تكشف تفاصيل التهديد القطري للطائرة الإماراتية

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، الأحد، تفاصيل حادثة تهديد مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية في الأجواء البحرينية، وفصلت "ثوان قليلة" بين اصطدام المقاتلات بالطائرة المدنية.

وجاء في بيان لشؤون الطيران المدني في البحرين أن "مقاتلات قطرية قامت في حوالي الساعة 10:50 دقيقة من صباح الأحد الموافق 22 أبريل 2018 بالاقتراب من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء (ETD 88N) من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي".

وأضاف البيان أن "الرحلة كانت مستوفية كافة الاشتراطات وتحلق فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي (UN318) الواقع في إقليم البحرين لمعلومات الطيران".

واقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الإماراتية، مما استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران وقيام قائد الطائرة الإماراتية (ETD 88N) بالمناورة لتفادي الطائرات المقاتلة القطرية.

وأكد البيان أن الواقعة تمثل "خرقا صريحا للأنظمة الدولية وتهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية العالمية ويترتب عليها مخاطر جسيمة على حركة الطيران وتهديد لأرواح المسافرين والممتلكات".

وأكدت البحرين أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تتم من قبل السلطات القطرية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهور القليلة الماضية التي تعترض فيها مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية بشكل غير قانوني.