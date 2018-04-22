وزير خارجية البحرين يكشف عن المطلب الـ14 من قطر

كشف معالي خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني ، إن المطلب رقم 14 للدول الخليجية المقاطعة لقطر هو محاكمة قناة الجزيرة القطرية.

وغرد الوزير البحريني، أمس السبت، على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلا: "المطلب 14 محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا".

ويأتي ذلك، إضافة إلى المطالب الـ13 التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر كشرط لتطبيع العلاقات معها.

المطلب 14

محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

يذكر أن قائمة المطالب الخليجية من قطر تضمنت إعلان الدوحة خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري إنشاؤها بالقرب من الدوحة، وإغلاق قناة الجزيرة، إلى جانب إيقاف جميع أشكال التمويل لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وغيرها من المطالب الأخرى.