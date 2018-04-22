مصرع نائب أردني وزوجته وثلاثة من أبنائه في حادث سير

أعلن مصدر أمني الاحد مصرع نائب أردني وسبعة أشخاص آخرين بينهم اربعة من أفراد أسرته مساء السبت في حادث سير في الكرك جنوب عمان.

وقال المصدر إن "النائب محمد عايد العمامرة وأربعة من أفراد أسرته هم زوجته وثلاثة من أبنائه وشقيق زوجته وشخصان آخران، توفوا السبت في حادث سير".

وأوضح أن "الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة في الكرك (جنوب عمان) عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش (رافعة)".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي بن الحسين العسكري ومستشفى النديم الحكومي".

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الأحد إلى الاثنين.

وحوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات في الأردن، بسبب أحوال الطرق السيئة أو الأحوال الجوية السيئة أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ولقي 750 شخصاً مصرعهم في 2016 في حوادث سير في الأردن بينما شهد العام الذي سبقه مصرع 608 أشخاص.