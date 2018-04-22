«خبراء الكيماوي» يجمعون عينات من دوما

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنّ خبراءها أخذوا عينات من موقع الهجوم الكيماوي في دوما، لافتة إلى أنّها ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة بما يشمل زيارة أخرى محتملة إلى دوما.

ميدانياً، غادر مقاتلون من المعارضة القلمون شمال شرقي دمشق، في طريقهم إلى شمالي البلاد بعد التوصّل إلى اتفاق.

وكثّف النظام السوري وحلفاؤه قصفهم لمخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وقال مصدر موثوق في المعارضة السورية، في تصريحات لـ«البيان»، إن روسيا تسعى للسيطرة التامة على المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في ريف دمشق ومحيطها وبعض مناطق حمص وحماة.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفقدان مئات المقاتلين في عملية عفرين.