كوريا الشمالية توقف تجاربها النووية والارتياح يسود العالم

تعهّدت كوريا الشمالية، أمس، بوقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية وتركيز جهودها لتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، وفق ما أعلنه زعيمها كيم جونغ أون الذي أكد أيضاً أن أعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ باليستية قد انتهت.

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من أسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين، التي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون أسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر القرار تقدماً كبيراً ونبأً ساراً جداً. كما رحبت كوريا الجنوبية واليابان والصين وموسكو والاتحاد الأوروبي بالخطوة.