آلاف اليمنيين يتوافدون إلى مكاتب تجنيد «المقاومة»

توافد الآلاف من أبناء اليمن إلى مكاتب التجنيد التطوعي في المديريات والمحافظات اليمنية للانخراط في صفوف قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية ليشكل ذلك إضافة نوعية للجهد العسكري بجبهات القتال في الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن توافد أبناء اليمن من كل المحافظات وانضمامهم إلى معسكرات المقاومة الوطنية اليمنية يعطي دفعاً كبيراً للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني وإنهاء المخطط الانقلابي ودحر الميليشيا في كل المناطق التي تسيطر عليها وذلك وسط استعدادات مكثفة لقوات المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق الساحل الغربي.

عزم شعبي

وأضاف المصدر أنه نتيجة للتدافع المتزايد من أبناء الشعب اليمني للانضمام إلى صفوف المقاومة تم فتح مكاتب تجنيد خاصة بالمقاومة الوطنية لاستقبال المتطوعين من كل مديريات ومحافظات اليمن وتدريبهم عسكرياً وتزويدهم بالأسلحة النوعية للمساهمة مع أشقائهم من أبناء اليمن في دحر المخطط الإيراني الانقلابي واستعادة الدولة اليمنية.

ولفت إلى أن أبناء اليمن عازمون على دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب وتقتل وتمثل بالجثث وتستبيح حرمات الشعب اليمني الأبي الذي رفض المخطط الإيراني الانقلابي.

وحدات متخصصة

ويشارك آلاف المقاتلين المدربين ضمن وحدات متخصصة بقوات المقاومة الوطنية اليمنية وسط معنويات مرتفعة وإصرار على تطهير كامل التراب اليمني واستعادة الدولة ليشكلوا رافداً مهماً في مسار العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن.

وتقوم قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح بعملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية استكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة «التهامية» و«الجنوبية».