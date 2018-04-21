اغتيال عالم فلسطيني في ماليزيا

لقي عالم فلسطيني مصرعه "السبت" برصاص مجهولين، في العاصمة الماليزية كوالامبور فيما لم تزل السلطات المختصة هناك تجري تحرياتها في الواقعة.

وقال الضابط في شرطة كوالالمبور، مازلان لازم، في تصريح صحافي إن الفلسطيني فادي البطش، البالغ من العمر 35 عاماً قتل على يد رجلين كانا على دراجة نارية فجر السبت..

وأضاف "كشفت التحقيقات عن وجود اكثر من 10 طلقات أربع منها كانت في جسد الضحية"، موضحا أن الضحية توفي في مكان الحادث.

وفادي البطش من قطاع غزة، ويعمل محاضراً في جامعة ماليزية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، بتخصص إلكترونيات القوى ولديه براءات اختراع في تخصصه واكتشافات علمية عديدة.