أسر قائد حوثي.. وتقدم كبير للقوات الشرعية بالبيضاء

أفادت مصادر يمنية بأن القوات الشرعية في اليمن أسرت عددا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قائد ميداني، في محافظة البيضاء، التي حقق فيها الجيش الوطني تقدما كبيرا، السبت.

وتمكنت قوات الشرعية في جبهة قانية من أسر عدد من المسلحين الحوثيين، من بينهم مطوان علي مطوان، وهو قائد ميداني حوثي يشرف على المعارك في هذه الجبهة بالمحافظة.

وحررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على جبال العر ومسعودة، التي تعد من أعلى الجبال المنطقة، وتطل على منطقة قانية واليسبل والوهبية

ولا تزال الملعارك ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية لاستعادة السيطرة على سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية مستمرة، بهدف الاتجاه نحو بلدة الوهبية التابعة لمديرية السوادية في البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف العربي شارك بفاعلية في قصف مواقع ميليشيات الحوثي في جبل مسعودة، مما أوقع في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الثلاثاء الماضي، من تحرير مواقع جديدة بين مديريتي ناطع والملاجم في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر مصدر ميداني يمني أن قوات الجيش طهرت عدة مواقع في جبل القرحاء الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع والملاجم، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.