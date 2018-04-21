قوات الشرعية تسيطر على جبل استراتيجي في البيضاء

استردت قوات الشرعية اليمنية، السبت، السيطرة على جبل ذي أهمية استراتيجية في محافظة البيضاء وسط اليمن بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالمراسل سكاي نيوز عربية إن القوات الشرعية سيطرت على جبل مسعودة الذي يطل على مناطق كثيرة في جبهة قانية بالبيضاء.

وكانت الميليشيات الإيرانية سيطرت على الجبل لعدة أيام، لكنها عادت لتخسره مجددا.

وأشار المراسل إلى أن القوات الشرعية سيطرت بالكامل على جبل العر الشاهق.

وجاء ذلك بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى وأسرى من الميليشيات الانقلابية.

وتقدمت القوات الشرعية باتجاه منطقة الوهبية التي تقع بين محافظتي البيضاء ومأرب في وسط اليمن.

وأحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ملحوظا في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، وتمكنت من استرداد مواقع استراتيجية عديدة.