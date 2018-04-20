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لماذا رحَّلت لبنان المحاضر المصري سعد الدين إبراهيم؟

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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ذكر مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية أن السلطات اللبنانية رحلت، اليوم الجمعة، سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز أمناء ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، إلى القاهرة.

وأوضح المصدر، حسبما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي تبلغ بوصول سعد الدين محمد إبراهيم "مرحلا" إلى البلاد، على متن طائرة ركاب تابعة للخطوط المصرية قادمة من بيروت.

وأوضح المصدر أن إبراهيم غادر مصر أمس، وتوجه إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة في الجامعة الأمريكية بعنوان "مستقبل ثورات الربيع العربي".

وتابع المصدر: "عقب وصول سعد الدين إبراهيم إلى لبنان، رفضت السلطات اللبنانية دخوله وفقا للقانون اللبناني بسبب قيامه بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجاري في جامعة تل أبيب".

ولفت المسؤول إلى أن سعد الدين إبراهيم، متهم في إطار 5 قضايا "تبديد"، وأبلغ بها لدى وصوله بيروت، وأطلع على الإجراءات اللازم اتخاذها ضد الأحكام الصادرة بحقه.

 

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