السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح اليوم صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية " محافظة صعدة " باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .

ونقلت " وكالة الأنباء السعودية " عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله في بيان له إن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان .. موضحا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظاياه على الأحياء السكنية غير أنه لم تسجل أية أضرار أو إصابات حتى الآن.

و أكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح و صريح لخرق القرار الأممي " 2216 " و القرار " 2231 " بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية و الأمن الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.