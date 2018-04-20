الجامعة العربية تحتفل غداً بيوم الإعلام العربي

تحتفل جامعة الدول العربية غداً بيوم الإعلام العربي تحت شعار «التلفزيون نبض الأمة». وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، سيتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية لتوزيع جوائز التميز الإعلامي على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة 49 التي تنعقد 9 مايو المقبل، وذلك لتكريم العديد من الوجوه الإعلامية العربية التي تميزت بأدائها الإعلامي الزاخر بالعطاء والجدية والتفاني.

ونوهت بأنه تم تخصيص «جائزة التميز الإعلامي» الدورة الثالثة للتلفزيون، بعد أن خصصت الدورة الأولى للصحافة الورقية والثانية للإذاعة المسموعة.

وأشارت إلى أنه ستعقد بهذه المناسبة ندوة للتلفزيون في 30 أبريل الجاري، تحت عنوان: «التلفزيون وتحديات الإعلام الجديد» بمشاركة نخبة من المسؤولين عن مختلف وسائل الإعلام والأكاديميين والإعلاميين البارزين.