استشهاد 3 جنود سعوديين في إطلاق نار على نقطة تفتيش

أعلن الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية أن نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير، تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول، ما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبد الله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري.

وبمباشرة الجهات الأمنية، تم بتوفيق الله تحديد هوية عدد من المتورطين في الجريمة والقبض على اثنين منهم «سعوديين»، وقال الناطق الأمني إن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن.

وأسفرت المتابعة الأمنية، عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار، ما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله، إذ اتضح أنه المواطن بندر محمد علي الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرّض خمسة من رجال الأمن للإصابة، استُشهد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.