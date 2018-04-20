هجوم صاروخي على مطار ليبيا الرئيسي

قال مصدر أمني إن صواريخ أصابت المطار الرئيسي في ليبيا وألحقت أضراراً بطائرة كانت تستعد للإقلاع في وقت مبكر من، أمس، فيما كان مبعوث الأمم المتحدة والسفيرة الفرنسية يزوران العاصمة لبحث خطة للسلام.

وقال ناطق من قوة الردع الخاصة إن صاروخاً أصاب طائرة إيرباص 320 في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول بمطار معيتيقة نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) لكن لم يصب أحد في القصف.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة والسفيرة الفرنسية بريجيت كورمي إلى ذات المطار وهو الوحيد الذي يعمل بالمدينة. ولم يصدر مكتب أي من المسؤولين بياناً عن الهجوم أو يذكر متى وصل كل منهما.