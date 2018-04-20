«خليفة الإنسانية» تبدأ تنفيذ محطة كهرباء في عدن بـ 100 مليون دولار

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدء أعمال تنفيذ محطة كهرباء بمحافظة عدن بقدرة 120 ميغاواط بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار، وذلك في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات بهدف تغطية احتياجات المحافظة طوال العام.

وقال المهندس سعيد آل علي، ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - خلال مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة أمس بعدن - إنه سيتم البدء في أعمال تركيب التوربين الخاص بالمحطة في 20 يونيو المقبل، على أن يتم تشغيلها في 17 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي السيـــاق وقّعـــت «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«المؤسسة الخيرية الملكية البــحرينية»، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثــة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس، مـــذكرة تفـــاهم لإنشاء مركز مملكة البحرين الصحي في عدن بتكلفة مليوني دولار أميركي.

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