أكد الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة.

فيما أشار إلى أنه «في حال سقطت صعدة سوف تسقط صنعاء».

وأكد المالكي، أن التحالف لديه كل الوسائل لإسقاط الطائرات المسيرة (بدون طيار) أو إنزالها، مؤكداً أن إيران تغذي الإرهاب ليس فقط في اليمن بل في مناطق كثيرة من العالم. وأوضح بأن التحالف يطبق استراتيجية دفاعية كاملة في اليمن ولديه مرونة للتعامل مع كل الأحداث. مشيرا إلى أن التعامل مع الصواريخ الباليستية يتم باستراتيجية ثابتة.

كما أن التحالف لديه قدرة على معرفة أماكن هذه الصواريخ .وعن تصاعد عمليات التحالف باتجاه محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية ، قال المالكي:

«في حال سقطت صعدة سوف تسقط صنعاء». الى ذلك جدد تحالف دعم الشرعية دعوته للأمم المتحدة إلى نقل مقرات الهيئات الأممية من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي إلى المناطق التي تديرها الحكومة الشرعية.وأوضحت رسالة وجهتها البعثة السعودية في الأمم المتحدة إلى الأمين العام ومجلس الأمن أن الحوثيين ينصبون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية في اليمن.