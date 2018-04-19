السعودية : استشهاد 4 رجال أمن بإطلاق نار في عسير

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق ، بمنطقة عسير ، تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب / أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب / عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب/ صالح علي العمري.

وبمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم سعوديي الجنسية.

كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد علي الشهري .

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة ، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.