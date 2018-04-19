مصر : لن نقبل بفرض إرادة طرف في سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة مستمرة في الدفاع عن مصالحها، على خلفية أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد المهمة نهر النيل.

وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية بثت الخميس، إن "على الجميع أن يعلم أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول. الحكومة المصرية ستستمر في مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها".

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، اجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم لإجراء محادثات، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن النزاع المستمر منذ وقت طويل بشأن الحصول على مياه النيل.