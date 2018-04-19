الجيش اليمني يتقدم في محور الشريجة الراهدة

بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .. حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدما عسكريا كبيرا في محور الشريجة الراهدة وسيطرت على سلسلة جبال المرخام الاستراتيجية وتبة الرزمة السوداء غرب الشريجة وجبل الغريب شمال الحمالة وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية وقاسمة أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية وإنهاك قدراتهم العسكرية.

وتواصل القوات التقدم بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي في عدن باتجاه مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز والتي تتخذها ميليشيات الحوثي الإيرانية قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها بالأسلحة والذخائر في عدة جبهات حيث تمكنت القوات من انتزاع مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيات والسيطرة على جبال المرخام المطلة على الخط الرابط بين منطقتي الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز ليفتح ذلك الطريق نحو تحرير منطقة الراهدة.

وتوجهت قوات الجيش اليمني والمقاومة نحو جبهة الشريجة في عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي حيث أماكن تمركز الميليشيات ووجهت ضربات قاضية مباغته أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتعتبر الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز وتحريرها سيكون له تأثير كبير في سقوط جبهات أخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية والتي باتت في حالة انهزام حقيقي ولم تعد لديها القدرة على المقاومة إلا من خلال القصف الهستيري على المناطق السكنية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تمركزات الميليشيات في ظل استمرار المواجهات واندحار الحوثيين حيث تمكنت القوات من انتزاع عدد من المواقع الاستراتيجية وأسر عدد من مسلحي الميليشيات والعثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي كانت تنوي استخدامها ضد المدنيين وسط انهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية.

ويواصل الجيش اليمني والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي تحقيق انتصارات عسكرية أدت إلى تطهير منطقة كرش والشريجة بالكامل وصولا إلى حدود الراهدة لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.