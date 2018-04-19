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شعر به سكان الكويت والبحرين

زلزال بقوة 5.7 يضرب إيران ولا تأثير على الدولة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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ضرب زلزال قوي محافظة بوشهر الإيرانية (جنوبي البلاد)، الخميس، بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وسجلت شبكة الرصد لـ "الوطني للأرصاد" اليوم زلزالا جنوب غرب شيراز - إيران..  وتؤكد : لا تأثير على الدولة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي أن الزلزال لم يؤدي إلى سقوط ضحايا بالمحافظة التي تضم أحد المفاعلات النووية.

وشعر سكان العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة بها بالهزة الأرضية وفق ما أورد مراسل سكاي نيوز.

وفي البحرين، قال مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بالزلزال وأنهم أخلوا المباني الشاهقة.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل بشكل شبه يومي.

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