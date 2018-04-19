إنقاذ 217 مهاجراً شرقي طرابلس

أعلن الناطق باسم أركان البحرية الليبية أيوب قاسم، أمس، إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة القره بوللي شرقي طرابلس. وقال قاسم في تصريحات صحافية، إن بين المهاجرين 85 امرأة، و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين تم إنقاذهما أول من أمس بواسطة الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل الليبي. وأشار إلى أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة، لافتاً إلى أنه تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقلهم إلى مركز إيواء تاجوراء في الطرف الشرقي من العاصمة الليبية.