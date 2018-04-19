قواتنا تسيطر على طائرة إيرانية محمّلة بالمتفجرات

نجحت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيّرة لقواتنا المسلحة، أمس، في السيطرة على طائرة مسيّرة من نوع «قاصف 1 الإيرانية» محمّلة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قوات الشرعية في الساحل الغربي.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكّل تهديداً مباشراً ليس على القوات والشعب اليمني فقط، ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ووجّه الجيش صفعة كبرى لميليشيا الحوثيين بالقضاء على القيادي منصور أحمد السعادي، المشرف العام على القوات البحرية، بغارة من طائرات التحالف في جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة.

وأعلنت قوات الشرعية سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة جنوبي محافظة تعز، حيث حررت سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة، كما حرّرت السحى وثبرة في حدود مدينة الراهدة.