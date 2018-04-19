فضائح نظام تميم تتوالى في أميركا

كشفت المعارضة القطرية عن فضيحة جديدة لأحد وزراء «تنظيم الحمدين»، حاول استمالة قوى مؤثرة في الداخل الأميركي بتقديم رشاوى للتقرب لعدد من الشخصيات في شكل هدايا بدعوى أن ذلك من عادات العرب، مما دفع بتلك الشخصيات إلى إهانته وإرجاع الهدايا فوراً في وقت، كشف موقع «تي. إم. زي» الأميركي عن فضيحة أخرى لعدد من الشخصيات القطرية النافذة التي احتالت على النجم الأميركي الشهير «آيس كيوب»، وهددوه باستهداف أسرته إن لم يكف عن المطالبة بحقوقه.

وأرسل النجم الأميركي الشهير «آيس كيوب» رسالة إلى مستثمرين قطريين بأنه سيقاضيهم للحصول على مليار دولار تعويضاً، بعد الأزمة التي سببتها له وعودهم باستثمارات في الرياضة الأميركية.

وقال كيوب، في تصريحات لموقع «تي. إم. زي» الأميركي: «سوف نفوز، سوف نفوز، ابتعدوا عن الرياضة الأميركية إذا كنتم لا تريدون فعل الشيء الصحيح».

وصرح كيوب بحسب ما نقله موقع «قطر كليكس» إن «المستثمرين القطريين اتفقوا على دفع 5 ملايين دولار للدوري الأميركي لكن تسللوا بسرعة في وقت لاحق في دوري السلة الأميركي (بيج 3) على الرغم من فشلهم في الالتزام بغرضهم الأساسي في التمويل الكامل لاستثماراتهم».

وتابع قائلاً إن أعضاء من العائلة الحاكمة القطرية قدموا العذر تلو الآخر لعدم دفع الاستثمارات، وإن هذا كله مسجل في رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني.

ورفع كيوب دعوى قضائية ضد عبد الله بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد الرميحي وأيمن سابي إلى جانب أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وكشف آيس كيوب عن أن الرميحي هدد بتعقب جيف كواتينيتز المؤسس لدوري «بيج 3»، وأن الرميحي هدده قائلاً: «إنك لا تعرف ما أعرفهم في لوس أنجلوس، ولا ما هم قادرون على فعله، يجب أن تفكر في سلامتك وسلامة أسرتك». إلى ذلك كشفت المعارضة القطرية عن فضيحة جديدة، بطلها وزير الاقتصاد القطري وقالت في سلسلة تغريدات على على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن «سعي النظام القطري لاسترضاء الغرب وتحديداً الولايات المتحدة، يكشفه يومياً قيام أزلام تميم بأنشطة يحاولون فيها استمالة قوى مؤثرة في الداخل الأميركي.

إلا أن هذا المسار الذي يسلكه هذا النظام نتج عنه فضيحة جديدة علم بها الأخوة في ائتلاف المعارضة بواشنطن».

وأزاحت المعارضة في تغريداتها الستار عن محاولة الوزير القطري رشوة عدد من الشخصيات الأميركية المعروفة عبر تقديم هدايا وقالت في تغريدة «في خلال تجوال وزير اقتصاد تميم على بعض الولايات الأميركية، حاول أن يغري بعض المؤثرين الأميركيين بأموال وهدايا بشكل مباشر ومعيب معللاً ذلك بأنه من أصول التواصل والتلاقي بين الأفراد عند المجتمعات العربية». وأردفت في تغريدة أخرى «هذا الوزير الوضيع تمت مواجهته من قبل الذين حاول أن يتذاكى عليهم، بتوبيخ قاس ورمي الهدايا في وجهه.

وقد رصدت هذه الواقعة في ولاية كارولينا الجنوبية أول من أمس». وأضافت أنّ الشخصيات الأميريكية التي كان يحاول وزير الفساد استقطابها، أفهمته بأشد العبارات أنها تعرف جيداً ما هي التقاليد العربية الحقيقية البعيدة كل البعد عن ما يسعى إليه».

واختتمت المعارضة سلسلة تغريداتها بتدوينة قالت فيها «إن وزير تميم ليس إلا نتاج هذا النظام الفاسد الرخيص الذي يعتقد أنه يستطيع تعزيز موقعه الخارجي عن طريق الرشوة والمال والتنازلات وتشويه صورة قطر الحبيبة وأمتنا ومجتمعاتها».