قتيلان بسقوط مروحية إيرانية في الخليج العربي

أعلن قائم مقام بندر لنكه بمحافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران أن مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية سقطت، عند أطراف جزيرة بالخليج العربي، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال «ارسلان بهاري» في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس «إن مروحية تابعة لشركة النفط سقطت مساء "الثلاثاء" عندما كانت تحلق في عرض البحر ولحسن الحظ فانها لم تغرق بعد فتح الطوافات».

وأضاف أن المروحية كانت في مهمة لنقل احد المرضى وكانت تقل مساعداً طبياً اضافة إلى الطيار ومساعده.

واوضح قائم مقام بندر لنكه ان المروحية سقطت على بعد 4 اميال من المنصة النفطية.

وتابع بهاري: «من المؤسف، أن المريض والمساعد الطبي لقيا حتفهما في الحادث، وان عمليات البحث جارية لإنقاذ قائد المروحية ومساعده».