السعودية ترحب بنتائج "قمة القدس"

رحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض بإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ 29 "قمة القدس"، التي استضافتها السعودية الأحد الماضي وما اشتمل عليه من تأكيدات القادة العرب على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلا واعدا للأجيال القادمة، وما عبر عنه الإعلان تجاه مختلف القضايا والأحداث التي تواجه الأمة العربية.

وشدد المجلس على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن عدد من القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة بـ"قمة القدس" وتبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس و50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يجسد حرص الملك على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونوه المجلس بوثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة في ختام أعمال القمة العربية، وما اشتملت عليه من تعهدات تجاه تعزيز التضامن بين الدول العربية وتنسيق مواقفها لخدمة مصالحها العليا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من الأحداث، مؤكدا أن استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق الصواريخ البالستية بشكل متعمد من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف المدن والقرى الآهلة بالسكان في المملكة يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية لتهديد أمن المملكة والتحدي الواضح والصريح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ وإفشالها جميعا.

وجدد المجلس دعوات المملكة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقوفها معه والحفاظ على وحدة واستقلال سيادة سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية، والتي جاءت ردا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، استمراراً لجرائمه البشعة ضد الشعب السوري الشقيق منذ سنوات.

كما عبر مجلس الوزراء عن التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية رئيساً وحكومة وشعبا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.