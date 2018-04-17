الصومال.. يد الإمارات تبني وقطر تمزّق

لعبت دولة الإمارات، منذ 23 عاماً، دوراً إنسانياً كبيراً في الصومال.

وساهمت الجهود الإنسانية الإماراتية في التخفيف من المعاناة التي عاشها الشعب الصومالي جراء الحروب التي شهدتها بلاده.

ويرى متابعون أن توقف دور الإمارات في الصومال سينعكس بشكل سلبي على المواطنين في هذا البلد، الذي أدى التمويل والدعم القطريان للإرهاب فيه إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي وغياب الأمن والاستقرار والتنمية.

وكشف رئيس الجالية الصومالية في الإمارات حمزة عبدالله إبراهيم، أن قطر تقف وراء احتجاز الطائرة المدنية المسجلة في الإمارات لبضع ساعات يوم 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو، بهدف تخريب العلاقات الطيبة بين الإمارات والشعب الصومالي.

وأشار إلى أن شعب الصومال والجالية الصومالية في دولة الإمارات الشقيقة استنكروا هذا العمل، وأعربوا عن استيائهم وغضبهم من هذا التصرف الجبان.