المفتشون الدوليون يدخلون دوما غداً

أعلنت موسكو أن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيتوجهون إلى مدينة دوما السورية يوم غدٍ بعدما اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، موسكو ودمشق، بمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع الهجوم، وذكرت واشنطن أن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة على الأرض. وتُجرى مناقشات في مجلس الأمن حول مسودة قرار جديدة بشأن سوريا، قدمها الأميركيون والفرنسيون والبريطانيون، تنص بصورة خاصة على إنشاء آلية تحقيق جديدة تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب مصمم على سحب القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعت ترامب بالبقاء «مدة طويلة في سوريا».