سفير إسرائيل الجديد لدى الأردن يصل إلى عمّان

وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود إلى عمّان بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنييْن برصاص عنصر أمن إسرائيلي في العاصمة الأردنية في 23 يوليو الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن «السفير الإسرائيلي الجديد لدى عمّان وصل بطائرة إلى مطار الملكة علياء الدولي وسيباشر عمله وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات».

وأوضح الكايد أنه «سيتم تحديد موعد له لتقديم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية للسير وفق الإجراءات المعمول بها ومن ثم تقديم أوراق اعتماده رسمياً أمام الملك».

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى الأردن. وقال الناطق باسمها ايمانويل نحشون على حسابه على «تويتر» «وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبورد لاستلام مهام عمله ونتمنى له النجاح».

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني صرح في 28 مارس الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت رسمياً على «طلب استمزاج» قدمته حكومة إسرائيل لتعيين فايسبرود سفيراً جديداً لدى المملكة.