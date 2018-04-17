«النقض» المصرية تطلب إعادة النظر بإدراج 299 شخصاً في قوائم الإرهاب

ألغت محكمة النقض المصرية أمس، إدراج أسماء 299 شخصاً ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وقضت بإعادة النظر في القرار.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت العام الماضي بإدراج أسماء المتهمين ضمن القضية المعروفة بتنظيم «ولاية سيناء». وقال خالد المصري محامي 23 متهماً في القضية: إن «المحكمة أوصت بقبول الطعون من الجميع».

وأضاف أن «غالبية المتهمين المدرجة أسماؤهم محبوسون بالفعل».

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها فبراير الماضي، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من المتشددين و22 جندياً على الأقل.