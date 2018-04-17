محمد بن زايد: قائد الحزم يجمع كلمة العرب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المملكة العربية السعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير من يجمع العرب. وهنأ سموه العرب على نجاح قمة القدس التي اختتمت أول من أمس في مدينة الظهران بالسعودية.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدتين نشرهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): نبارك للعرب نجاح قمة القدس في مدينة الظهران، خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم ورجل الخير، يجمع الكلمة ويوحد الصف. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: تؤمن الإمارات أن موقع العرب في العالم تعززه وحدة كلمتهم، والسعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير من يجمع العرب لما فيه مصلحتهم.

وكانت القمة العربية قد اختتمت أعمالها، أول أمس، في مدينة الظهران، وترأس وفد الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأقرت القمة ببيان ختامي، مشاريع القرارات التي كانت مدرجةً على جدول أعمالها وتتضمن 18 بنداً تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما صدر عن القمة «إعلان الظهران» الذي يعكس وجهة نظر القادة العرب في جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

وأكد القادة العرب في القمة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، معربين عن رفضهم القرار الأميركي بنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أخطر ما يواجهه عالمنا هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية، لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية، مجدداً إدانته الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، مقدماً مبادرة لمواجهة التحديات العربية المشتركة.