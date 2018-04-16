الملك سلمان: استضافة مناورة درع الخليج تأكيد لقدرتنا على العمل ضمن تحالف منسق

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أن استضافة المملكة لمناورة درع الخليج هو "تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق".

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج، واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا".

ورعى العاهل السعودي، اليوم الاثنين، فعاليات ختام مناورة "درع الخليج المشترك 1".

وتضمنت مناورة "درع الخليج المشترك 1 "، التي تعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وشاركت في المناورة إلى جانب القوات المسلحة السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي من 24 دولة.