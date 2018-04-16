محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالمنطقة الشرقية بالسعودية، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري .