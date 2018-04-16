محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالمنطقة الشرقية بالسعودية، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري .
فيديو: #محمد_بن_راشد يصل إلى مقر تمرين #درع_الخليج_المشترك1@HHShkMohd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KJsURIsMsZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل، ٢٠١٨
بالفيديو.. #محمد_بن_زايد يصل إلى مقر تمرين #درع_الخليج_المشترك1#السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xmfaq9q1O8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل، ٢٠١٨
نقل وقائع الحفل الختامي لتمرين #درع_الخليج المشترك الآن على #سما_دبي @dubaimediainc #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vpBbsai0E6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل، ٢٠١٨