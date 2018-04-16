واشنطن: المهمة الأميركية في سوريا لم تتغير

قال البيت الابيض الاحد ان المهمة الاميركية في سوريا "لم تتغير"، مؤكدا ان الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأميركية الى الولايات المتحدة في اقرب وقت ممكن .

وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان باريس اقنعت ترامب ببقاء القوات الأميركية في سوريا "لمدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "المهمة الأميركية لم تتغير"، مضيفة "الرئيس كان واضحا، إنه يريد أن تعود القوات اأاميركية باقرب وقت ممكن" إلى الولايات المتحدة.

وتابعت ساندرز "نحن عازمون على سحق تنظيم " داعش " بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون مسؤولية أكبر من أجل تأمين المنطقة"