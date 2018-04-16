أميركا: عقوبات وشيكة على روسيا وإيران لدعمهما الأسد

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن قوات بلادها لن تنسحب من سوريا حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في التأكد من عدم استخدام السلاح الكيماوي مجدداً والتأكد من هزيمة داعش ومراقبة السلوك الإيراني.

وأكدت أن بلادها ستفرض، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة بحق روسيا على صلة باستخدام النظام السوري الذي تدعمه موسكو بأسلحة كيماوية. وقالت: «هناك مزيد من العقوبات وسترون ذلك». ورداً على سؤال لشبكة «سي بي إس» عما إذا كانت واشنطن ستتخذ تدابير بحق داعمي الرئيس السوري بشار الأسد وفي مقدمتهم روسيا وإيران، قالت: «بالطبع». يأتي هذا فيما قدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شركائها الـ12 الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية.