الشرعية تحرر تلالاً استراتيجية في الجوف

أحرز الجيش اليمني الوطني تقدماً ميدانياً بمديرية برط العنان غربي محافظة الجوف، إذ تمكن من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مع طرد الميليشيا منها، حيث أكد قائد عمليات لواء الحسم بالجوف العقيد عبد الله مطوان أن قوات الجيش، بإسناد من طيران التحالف، تمكنت من السيطرة على تبة ثوابنة مع سلسلة جبلية مطلة على وادي القــعيف بمــديرية بــرط العنان، بعد محاصرة عناصر الحوثيين من ثلاثة محاور، تكبّدت الميليشيا خلالها خسائر بشرية كبيرة.

وواصل الجيش تقدمه في صعدة، وأصبحت القوات على مقربة من مسقط رأس زعيم الحوثيين في مران، وتمكنت من السيطرة على منطقة وادي الشعب في مديرية كتاف في صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية.