لماذا توجه أبناء الأسد للقرم؟

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب في البرلمان الروسي قوله، الأحد، إن أبناء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زاروا معسكرا للعطلات في شبه جزيرة القرم، العام الماضي.

والتقى الأسد مع مجموعة من النواب الروس في دمشق اليوم الأحد، عقب الضربات الجوية التي وجهها الغرب لأهداف عسكرية، ردا على هجوم بالغاز السام في دوما.

وقال عضو مجلس النواب الروسي، ديمتري سابلين، للوكالة إن الأسد أبلغهم بأن أطفاله زاروا العام الماضي معسكر آرتك للعطلات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة ودولا أوروبية لفرض عقوبات على موسكو.

ونقل سابلين عن الأسد قوله "أطفالي كانوا في آرتك العام الماضي. وبعد الجولة بدأوا في فهم روسيا بشكل أفضل".

وللأسد ابنان وابنة واحدة، وهم من مواليد الفترة بين عامي 2004 و2011. ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام روسية، قال سفير سوريا لدى موسكو العام الماضي إن أبناء الأسد بدؤوا في تعلم اللغة الروسية.