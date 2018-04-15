انفجارات عنيفة بموقع للميليشيات الإيرانية في سوريا

قال ناشطون سوريون إن انفجارات عنيفة هزت، يوم السبت، مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.

وبحسب ما نقلت "شبكة شام" عن مصادرها، فإن المنطقة استهدفت من قبل "طيران مجهول" سمع صداه في أجواء المنطقة بعد الانفجارات مباشرة.

وتدعم الميليشيات الإيرانية في سوريا نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الاحتجاجات ضده قبل أكثر من 7 سنوات.

وكانت قوات إيرانية في مطار التيفور العسكري في حمص، تعرضت منذ أيام إلى ضربة جوية، قال مسؤولون إميركيون إنها إسرائيلية.

وتأتي هذه الانفجارات بعد ساعات من تعرض مواقع للأسلحة الكيماوية في سوريا لضربات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ردا على هجوم كيماوي شنه النظام السوري في دوما حسب التأكيدات الغربية.