مجلس الأمن يحبط قراراً روسيّا للتنديد بضربة سوريا

أحبط مجلس الأمن الدولي، "السبت"، مشروع قرار روسي لإدانة الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية على مواقع للنظام السوري ردا على هجوم كيماوي في دوما.

وطلبت روسيا في جلسة طارئة لمجلس الأمن، التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة "العدوان" بعد الضربة الثلاثية.

وحظي مشروع القرار الروسي في هذا الصدد بتأييد ثلاثة اصوات فقط، أي أقل بكثير من الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار.

وصوتت ثماني دول اعضاء في المجلس ضد المشروع بينما امتنعت أربع دول عن التصويت.

ودعت روسيا إلى الاجتماع للنظر في القرار الذي أدان "عدوان" الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية.