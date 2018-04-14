البنتاغون: الضربات كانت دقيقة وفعالة وساحقة

أعلن البنتاغون السبت ان العملية العسكرية الاميركية البريطانية الفرنسية المشتركة ضد النظام السوري "ضربت كل الاهداف بنجاح"، في تناقض مع التصريحات الروسية بأنه تم اعتراض عشرات الصواريخ.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت للصحافيين "نحن لا نسعى الى نزاع في سوريا، ولكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي .. وقد ضربنا كل الاهداف بنجاح .. والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة".

من جهته، صرح الجنرال كينيث ماكنزي في المؤتمر الصحافي أنه تم ضرب ثلاثة مواقع "تعتبر عناصر أساسية في البنية التحتية لانتاج الاسلحة الكيميائية لدى النظام" السوري.

وأكد ان العملية كانت "دقيقة وشاملة وفعالة" مضيفا أنها ستعيد برنامج النظام الكيميائي للنظام السوري سنوات "الى الوراء".

وقال ماكنزي أن "الدفاع الجوي السوري لم يتمكن من اصابة أي من صواريخنا او مقاتلاتنا التي شاركت في العملية".

