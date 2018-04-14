بوتين: التصعيد الحالي تأثيره مدمر على نظام العلاقات الدولية بأكمله

دعت روسيا اليوم السبت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقالت إنها ستبحث تزويد سوريا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز إس-300 بعد الضربات بقيادة الولايات المتحدة.

وقال بوتين في بيان نشره الكرملين على موقعه على الإنترنت "تدعو روسيا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأعمال العدائية للولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف بوتين في البيان "التصعيد الحالي في الموقف بشأن سوريا له تأثير مدمر على نظام العلاقات الدولية بأكمله".

وقصفت قوات أميركية وبريطانية وفرنسية سوريا بأكثر من مئة صاروخ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ردا على هجوم بغاز سام قتل العشرات الأسبوع الماضي في أكبر تدخل من قوى غربية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوتين إن التحركات الأميركية في سوريا أدت إلى تفاقم المأساة الإنسانية وتسببت في معاناة للمدنيين.

وأضاف "تدين روسيا بأشد الطرق الهجوم على سوريا حيث يساعد جنود الجيش الروسي الحكومة الشرعية في محاربة الإرهاب".

وقال الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي في إفادة بثها التلفزيون اليوم السبت إن موسكو قد تبحث تزويد سوريا "ودول أخرى" بأنظمة دفاع من طراز إس-300 سطح-جو.

وأضاف أن روسيا "رفضت" من قبل تزويد سوريا بتلك الصواريخ منذ أعوام قليلة "آخذة في الاعتبار طلبا ملحا من بعض الشركاء الغربيين".

وقال إنه في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة "نفكر أنه من الممكن أن نعود للنظر في هذه المسألة ليس فقط فيما يتعلق بسوريا بل بدول أخرى أيضا".

أضاف أن الأنظمة الدفاعية الجوية السورية التي تتألف بالأساس من أنظمة سوفييتية اعترضت 71 صاروخا أطلقت اليوم السبت من القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية.

وقال "خلال العام والنصف الماضيين جددت روسيا بالكامل نظام الدفاع الجوي السوري وتستمر في تحديثه".