بالفيديو.. ماذا فعل الأسد بعد الضربات الأميركية ؟

نشر موقع الرئاسة السورية فيديو يظهر فيه الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لممارسة مهام عمله بعد الضربة بقيادة أميركا.
بالفيديو.. #الأسد يواصل ممارسة مهام عمله بعد #الضربات_الأميركيةhttps://t.co/hB01RSaxX0#البيان_القارئ_دائما#سوريا pic.twitter.com/t3fLu3ynS0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2018
وظهر الأسد في الفيديو الذي لم يزد على عدة ثوان، مرتديا حلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق، ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا، السبت، استهدفت عددا من القواعد والمقرات العسكرية في العاصمة دمشق ومحيطها.