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بالفيديو.. ماذا فعل الأسد بعد الضربات الأميركية ؟

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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نشر موقع الرئاسة السورية فيديو يظهر فيه الرئيس بشار الأسد لدى وصوله لممارسة مهام عمله بعد الضربة بقيادة أميركا.

وظهر الأسد في الفيديو الذي لم يزد على عدة ثوان، مرتديا حلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق، ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا، السبت، استهدفت عددا من القواعد والمقرات العسكرية في العاصمة دمشق ومحيطها.

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