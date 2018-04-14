شاهد .. مقاتلات بريطانية وفرنسية ضربت مواقع الأسد

بثت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، فيديو على "تويتر" عرض ما وصفه بطائرات حربية من طراز رافال تقلع للمشاركة في عملية استهدفت منشآت للأسلحة الكيمياوية تابعة لحكومة النظام السوري.
ولم يحدد قصر الإليزيه المكان الذي أقلعت منه الطائرات ولم يذكر تفاصيل أخرى. لكن لاحقاً تردد أن هذه المقاتلات أقلعت من فرنسا.
شاهد .. مقاتلات بريطانية وفرنسية ضربت مواقع #الأسدhttps://t.co/jvzazl8UAY#البيان_القارئ_دائما#سوريا pic.twitter.com/SvXDYv59pm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 14, 2018
وبُث الفيديو بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمراً بالتدخل العسكري في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.