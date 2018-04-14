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المناطق التي استهدفتها ضربات واشنطن وحلفاؤها في سوريا

المصدر:
  • روسيا اليوم
التاريخ:
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قالت مصادر عسكرية سورية إن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية المشتركة  التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة لحمص وسط البلاد.

وبحسب المصادر فقد استهدفت المواقع التالية:

1- الحرس الجمهوري اللواء 105 - دمشق

2- قاعدة دفاع جوي - جبل قاسيون دمشق

3- مطار المزة العسكري -دمشق

4- مطار الضمير العسكري

5- البحوث العلمية - برزة دمشق

6- البحوث العلمية - جمرايا ريف دمشق

7- اللواء 41 قوات خاصة - ريف دمشق

8- مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي - ريف دمشق

9- مواقع في الكسوة- ريف دمشق

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