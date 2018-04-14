السعودية تستضيف المكتب الإقليمي لـ«الإنتربول»

صوتت أمس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية «الإنتربول» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره الرياض.

وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية تأكيداً على الدور البارز الذي تقوم به المملكة في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بأنواعها كافة، إقليمياً وعالمياً، وحرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي مهامه الدولية.