«قطع رأس الأفعى» تقتل عشرات الانقلابيين في صعدة

حققت قوات الشرعية اليمنية انتصارات على الميليشيا في صعدة ضمن عملية قطع رأس الأفعى، بإسناد من قوات التحالف العربي التي قصفت مواقع للتمرد في محافظة حجة، وتم قتل عشرات الانقلابيين في المعارك على جبهة صعدة خلال عمليات نوعية نفذها الجيش اليمني، فيما واصلت قوات الشرعية تمشيط بقية مواقع الميليشيا في مديرية قانية والتقدم نحو مديرية الوهبية، حيث قتل العشرات.



بالتزامن دمرت منظومة الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستيا أطلقته الميليشيا الانقلابية على جازان.



كما دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المخيم الطبي الجراحي الخيري الثالث لأمراض النساء والولادة بمستشفى تريم في حضرموت الذي تموله الهيئة ضمن ســلسلة من المساعدات الإنسانية والتنموية والعلاجية لأهالي وسكان المحافظة، كما قدمت الهيئة مساعدات غذائية للأسر الفقيرة في وادي حضرموت.



من جهة أخرى طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية. وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن أن عجز المجلس عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحــوثيين، وأشارت الرسالة بشأن الهجــمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة وضد الملاحة البحرية السعودية إلى أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكّنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.

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