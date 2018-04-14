القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابي من «داعش»

تمكنت القوات العراقية أمس، من صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي من جهة جبال حمرين بعد أن هاجمت عناصر التنظيم، القوات الأمنية في ناحية آمرلي، شرق محافظة صلاح الدين. وقال مصدر أمني إن مجموعة تابعة لـ«داعش» تسللت من سلسلة جبال حمرين الواقعة ما بين سيطرة الصفرة وسيطرة انجانة، على الطريق العام بين بغداد وكركوك بالقرب من قضاء آمرلي شرق صلاح الدين.

وأضاف أن عناصر «داعش»، هاجموا القوات الأمنية في ناحية آمرلي، التابعة لقضاء طوزخورماتو، شرق صلاح الدين، من طرف قرية انجامة، مستهدفين اللواء 52 التابع للحشد التركماني. ولفت إلى أن التصدي لهجوم «داعش» استمر ليل الخميس الجمعة، من قبل قوات اللواء 52 في محيط آمرلي.

إطلاق نار

ولا تزال مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب الموصل تشهد هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش في تلك المناطق، وذلك رغم إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء عسكرياً على «داعش» في البلاد.

على صعيد آخر، نجا قائد حزب حرية كردستان المعارض للنظام الإيراني، يزدان بنّا، من محاولة اغتيال في أربيل. وقال الناطق باسم الحزب خليل نادري، إن دراجة نارية يستقلها شخصان أطلق أحدهما النار من سلاح كلاشينكوف على موكب مسؤول الحزب يزدان، عند مروره بشارع الـ120 في اربيل، مستدركاً أنه وحراسه لم يصابوا بأذى.

وأضاف أن إطلاق النار جرى خلال مرور الدراجة النارية عكس سير الموكب الذي تعرضت فيه أربع عجلات لأضرار مادية نتيجة الإطلاقات. وخاضت قوات حزب الحرية الكردستاني إلى جانب قوات البيشمركة الحرب ضد «داعش» في محاور غرب كركوك وشمال شرقي الموصل.