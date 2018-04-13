كشف المتواطئين في سرقة الشعب القطري

تواصلت لليوم السابع على التوالي حملة "نهبوا ثروات شعبهم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعبر وسم #سارقو_مليارات_قطر كشف المغردون الجهات المتواطئة مع تنظيم الحمدين في سرقة أموال القطريين.

وقام مغردون باستعراض الجهات التي تواطأت في سرقة أموال القطريين وهي :



- 1 جهاز قطر للاستثمار

2 الهيئة العامة للاستثمارات القطرية

3 بنك التنمية الوطني

4 مؤسسة قطر

5 قطر الخيرية

6 مجموعة مروة مملوكة لحمد بن جاسم وأخيه فيصل

7 شركة (سوبريم سيرفيزس هولدينق)

8 سفير قطر في ألمانيا سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سهل الاستحواذ على شركة Renk.

هذا بالاضافة إلى (قائمة العار) وهم المحسوبون على تنظيم الحمدين ممن تضخمت أرصدتهم من أموال الشعب القطري وهم فيصل بن قاسم آل ثاني لديه ثروة تقدر بـ2.4 مليار دولار، أما محمد بن سحيم آل ثاني فتقدر ثروته بـ2.1 مليار دولار بالاضافة إلى عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني تفوق أرصدتهم 2 مليار دولار منهم سحيم بن عبدالله آل ثاني الذي يمتلك 1.153 مليار دولار وجاسم بن حمد بن جاسم 100 مليون دولار .