محمد بن سلمان يلتقي ملك إسبانيا

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثات مع ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس، خلال زيارة رسمية إلى مدريد، شهدت توقيع ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية في المجال الدفاعي والنقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي بين البلدين. واستقبل الملك الإسباني الأمير محمد بن سلمان، في قصر زارزويلا على مشارف مدريد، قبل مأدبة غداء أقيمت على شرفه.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال، بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد. وفور وصول ولي العهد السعودي إلى مقر قيادة الجيش عُزف السلامان الوطنيان، واستعرضا حرس الشرف. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

جولة

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر، أول من أمس، فرنسا حيث أمضى 3 أيام، في زيارة رسمية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات ثقافية وسياحية واقتصادية، بعد جولة لأسابيع شملت مصر والولايات المتحدة وبريطانيا، وشهدت التوقيع على اتفاقيات بملايين الدولارات. وستكون إسبانيا المحطة الأخيرة في جولته.